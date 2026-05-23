Un Si Grand Soleil Spoilers : la chute d’Atlan, Eve prête au pire, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 25 au 29 mai 2026)

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Un si grand soleil spoilers, les résumés et la bande-annonce du 25 au 29 mai 2026 – Que va-t-il se passer la semaine prochaine dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux de le découvrir, c’est le moment ! Stars Actu vous dévoile un aperçu avec les résumés et la bande-annonce de la semaine à venir.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







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On peut déjà vous dire que c’est la chute d’Atlan. Après qu’il ait menacé Margot et tenté de l’étrangler, celle-ci va prévenir Cécile et la juge va monter une opération policière. Atlan est finalement arrêté et il fait des aveux complets pour le meurtre d’Isaure et l’achat du témoin. Jérémy est donc innocenté et libéré de prison.

De son côté, Claudine se décide enfin à tout raconter à Sabine. Et avec Becker, ils se réconcilient enfin.



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Pendant ce temps là, alors que Charles est sous pression et que Florent est convaincu de l’innocence de Nathalie Gimenez, Eve est prête au pire. Manu ne se doute de rien mais sa compagne s’apprête à imprimer une arme avec une imprimante 3D !

Un si grand soleil spoilers les résumés du 25 au 29 mai 2026

Lundi 25 mai 2026 (épisode 1929) : Tandis que Muriel met la pression à Charles, Margot réalise qu’elle s’est peut-être trompée sur son client.

Mardi 26 mai 2026 (épisodes 1930) : Noura pense avoir compris ce que Salomé lui cache. Quant à Claudine, elle est prête à tout pour aider Jérémy.

Mercredi 27 mai 2026 (épisode 1931) : Alors que Clara décide de donner un coup de main à Salomé, la relation de Becker et Claudine prend une nouvelle tournure.

Jeudi 28 mai 2026 (épisode 1932) : Claudine se décide à dire la vérité à Sabine. De son côté, Alexis a un coup de foudre.

Vendredi 29 mai 2026 (épisode 1933) : Eve ne raconte pas tout à Manu à propos de ses cours en prison. Quant à Claudine, elle regrette son histoire avec Becker.

VIDÉO Un si grand soleil la bande-annonce 25 au 29 mai 2026

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