Quotidien du 19 mai 2026 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir

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Quotidien du 19 mai 2026, les invités – Ce mardi soir, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous sur TMC pour un numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.


Rendez-vous dès 19h15 sur TMC ou sur TF1+ pour le replay.

Quotidien du 14 mai 2026 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir
TMC


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Quotidien : les invités du 19 mai 2026

🎥 Djayson Karavane — Créateur de contenu, « Crunch Creator » le 23 mai au Stade Atlantique de Bordeaux

🏉 Ton Pote Gillian — Créateur de contenu, « Crunch Creator » le 23 mai au Stade Atlantique de Bordeaux


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💪 Mathieu Bastareaud — Ancien international français de rugby, « Crunch Creator » le 23 mai au Stade Atlantique de Bordeaux

🏦 François Villeroy de Galhau — Gouverneur de la Banque de France

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce mardi 19 mai 2026 à 19h25 sur TMC.

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