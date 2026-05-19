Ici Tout Commence spoiler : Teyssier face à son clone ? (vidéo épisode du 22 mai)

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Ici tout commence spoiler – C’est une arrivée choc qui attend les élèves de l’institut Auguste Armand en fin de semaine dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, alors que Teyssier donne son cours de pâtisserie et ignore totalement Ferdinand, un nouveau professeur fait son arrivée…











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Il s’agit du chef Christian Penac (François-David Cardonnel), qui vient enseigner pendant un mois à l’institut dans le cadre de l’échange avec l’école Castelmont. Et attention, les élèves ne sont pas prêts : il a le même franc parler qu’Emmanuel Teyssier, Gary croit voir son clone !

Evidemment, quand Penac goûte la cuisine de Ferdinand Castelmont et qu’il le démonte sèchement, Teyssier se régale. Il le présente ensuite officiellement aux élèves. Et Ferdinand assure à Gary qu’au delà des apparences, le chef Penac est un très bon prof.

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Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1442 du 22 mai 2026 : le chef Penac débarque

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