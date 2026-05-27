« Rendez-vous royal » : votre téléfilm ce 27 mai sur TF1 (histoire, interprètes)

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« Rendez-vous royal » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mercredi 27 mai 2026 – C’est un nouveau téléfilm qui vous attend cet après-midi sur TF1. Aujourd’hui, il s’agit d’une rediffusion et il s’intitule « Rendez-vous royal ».





A suivre dès 14h25, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







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« Rendez-vous royal » : l’histoire, le casting

Catalina, une jeune cheffe venue de Californie, part en Irlande pour cuisiner durant une semaine au service d’une riche famille aristocratique. À son arrivée, elle découvre avec surprise que celui qui l’a engagée n’est autre que James, un homme avec qui elle a vécu une brève aventure d’un soir. D’abord embarrassée et tentée de repartir, elle choisit finalement de rester afin de trouver l’inspiration et créer du contenu pour son futur livre de recettes consacré au voyage. James lui avoue alors qu’il est en réalité Lord James, un marquis, et qu’il a fait appel à elle parce que sa grand-mère, la Duchesse, doit séjourner au château cette semaine-là, bien décidée à le vendre.

Avec : Isabella Gomez (Catalina), Ruairi O’Connor (James)



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Et à 16h, « Sous le soleil de Pecan Hill » (rediffusion)

Amanda travaille dans une célèbre entreprise de cosmétiques, où elle se sent bridée et incapable de révéler pleinement son potentiel. De retour dans sa ville natale pour aider sa tante lors de la récolte des noix de pécan, elle retrouve son amour de jeunesse, un ancien joueur de baseball qui peine lui aussi à trouver sa voie depuis la fin de sa carrière sportive.

Avec : Christine Ko (Amanda Lin), Wes Brown (J.P. Milligan), Lauren Tom (Carol), Chase Ramsey (Chris)