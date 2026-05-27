Roland Garros : suivre le match Svitolina / Quevedo en direct (+ score en temps réel et résultat final)

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Roland Garros tennis – Svitolina / Quevedo en direct, live et streaming, c’est le match à ne pas manquer cet après-midi. La quatrième journée du tournoi de tennis de Roland Garros se poursuit ce mercredi 27 mai 2026 avec le match entre l’ukrainienne et femme de Gaël Monfils, Elina Svitolina, et l’espagnole Kaitlin Quevedo.





A suivre ce matin à partir de 14h, sur le court Philippe Chatrier sur france.tv.







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Elina Svitolina retrouve aujourd’hui le Court Philippe-Chatrier pour un deuxième tour face à la jeune Espagnole Kaitlin Quevedo, révélation de ce début de tournoi à Roland-Garros. Tête de série n°7 et récente lauréate du WTA 1000 de Rome, l’Ukrainienne arrive à Paris avec de grandes ambitions malgré une entrée en lice déjà très accrochée face à Anna Bondar. En face, Quevedo, 20 ans et issue des qualifications, dispute le premier Grand Chelem de sa carrière et reste sur un succès remarqué contre la Française Léolia Jeanjean.

Très solide du fond du court et redoutable en défense, Svitolina tentera d’imposer son expérience et sa régularité sur la terre battue parisienne. Mais Quevedo, joueuse agressive en pleine progression, pourrait profiter de son insouciance pour bousculer la favorite dans cette affiche entre expérience et jeunesse. Après son premier tour éprouvant, l’Ukrainienne voudra éviter toute nouvelle alerte face à une adversaire qui découvre le très haut niveau sans pression.



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Svitolina / Quevedo en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous France Télévision dès 14h.

Sur le site de Roland Garros, suivez le score de la rencontre en live et le résultat final.

Svitolina / Quevedo, 1er tour du tournoi de tennis de Roland Garros 2026, un match à suivre ce matin.