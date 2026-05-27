Plus belle la vie spoiler : Baptiste bouleversé, il découvre le secret d’Emma ! (28 mai 2026)

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Plus belle la vie en avance du 28 mai 2026 – On peut dire que le retour d’Emma cache quelque chose dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et demain, dans l’épisode du jeudi 28 mai 2026, Baptiste va être complètement bouleversé en découvrant le secret d’Emma !











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Alors que la jeune femme lui a annoncé être venue pour divorcer, demain, Baptiste vient l’attendre devant son hôtel… Il lui demande de leur laisser une chance mais Emma lui fait alors une révélation choc : elle a rencontré quelqu’un ! Baptiste est sous le choc, il s’en va sans dire un mot.

Plus tard, Gabriel rencontre le nouveau compagnon d’Emma… Il le reconnait, il s’agit d’Alexis Mercadier, un metteur en scène de théâtre très connu ! Et sans penser à Baptiste, Gabriel parle de sa pièce de théâtre et accepte qu’Emma et Alexis viennent aux répétitions prévues le soir au Pavillon des Fleurs…



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Luna prévient Baptiste et lui demande de prendre sur lui, en pensant à Mathis. Alors le soir pour les répétitions, Baptiste est là et se retient face à Emma et Alexis. Mais quand Alexis demande à aider pour la mise en scène et touche Chloé, puis le matériel installé par Baptiste, ce dernier explose ! Il se dirige vers Alexis et lui demande de partir !