Roland Garros 2026 : Arthur Fils officiellement forfait !

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Le doute s’est transformé en immense déception. Arthur Fils a annoncé ce samedi son forfait pour Roland-Garros lors d’une conférence de presse organisée à quelques heures du lancement du tournoi parisien.





Le numéro 1 français, qui devait affronter Stan Wawrinka lundi au premier tour, renonce finalement à disputer le Grand Chelem parisien après plusieurs jours d’incertitude autour de son état physique.







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Après une arrivée discrète à Paris, Arthur Fils déclare forfait

Depuis son abandon à Rome face à Andrea Pellegrino, alors qu’il était mené 4-0, les inquiétudes n’avaient cessé de grandir malgré les messages rassurants envoyés par le clan Fils. Le joueur de 21 ans avait notamment assuré lundi sur Instagram que les examens médicaux réalisés après son abandon étaient « rassurants » et qu’il était déjà « de retour au travail ».

Mais les signaux restaient contradictoires. Très discret depuis son arrivée à Paris, Arthur Fils avait annulé sa participation à la soirée “Gaël and Friends” organisée par Gaël Monfils, manqué plusieurs entraînements officiels et n’avait pas participé au media day du tournoi.



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Vendredi encore, Roland-Garros avait pourtant diffusé des images d’un entraînement du Français à Jean Bouin, à l’abri des regards. Arthur Fils y apparaissait souriant et détendu, laissant penser qu’il serait finalement en mesure de tenir sa place Porte d’Auteuil. Il n’en sera rien.

Un gros coup dur pour le tennis français

Ce forfait représente un énorme coup dur pour le tennis français. Auteur d’une excellente saison sur terre battue, marquée notamment par une demi-finale au Masters 1000 de Madrid, Arthur Fils arrivait à Roland-Garros avec le statut de principal espoir tricolore.

Le tirage au sort lui avait réservé une entrée en matière prestigieuse face à Stan Wawrinka, avant un possible parcours compliqué dans la partie de tableau d’Alexander Zverev.

À seulement 21 ans, Arthur Fils et son entourage ont finalement choisi de privilégier la prudence afin de ne pas aggraver la blessure ressentie à Rome. Une décision difficile pour le jeune Français, qui rêvait de briller devant le public parisien, mais qui préfère désormais se concentrer sur la suite de sa saison.

Son forfait laisse en tout cas un grand vide dans cette édition 2026 de Roland-Garros, qui perd avant même son lancement l’un de ses principaux visages français.