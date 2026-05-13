Jean-Marc Généreux rejoint le casting de « Demain nous appartient » (VIDÉO)

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Surprise pour les fans de « Demain nous appartient » ! Jean-Marc Généreux a annoncé aujourd’hui sur Instagram qu’il allait prochainement apparaître dans la série quotidienne de TF1.











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Le célèbre juré de « Danse avec les Stars » a partagé une story depuis les coulisses du tournage, confirmant ainsi son arrivée dans le feuilleton. Pour l’instant, peu d’informations ont filtré sur le personnage qu’il incarnera, mais Jean-Marc Généreux a tout de même donné quelques indices sur cette nouvelle aventure.

« Je vais jouer aux côtés de la grande Mona, notre Catherine Benguigui, qui m’a accueilli à bras ouverts avec bienveillance, on s’est bien amusés. Et beaucoup d’autres du cast », a-t-il déclaré dans sa story Instagram.

L’animateur et chorégraphe partagera donc plusieurs scènes avec Catherine Benguigui, qui prête ses traits au personnage haut en couleur de Mona dans la série.



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Cette arrivée surprise devrait ravir les téléspectateurs de TF1, alors que « Demain nous appartient » multiplie régulièrement les guest-stars et les nouveaux visages au fil de ses intrigues. Reste désormais à découvrir quel rôle jouera Jean-Marc Généreux à Sète et dans quelles circonstances son personnage croisera la route des habitants de la série.

Aucune date de diffusion n’a encore été annoncée mais ça devrait être pour cet été.

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