« Zodiaque » : TF1 relance la célèbre saga avec Francis Huster dès le jeudi 18 juin

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TF1 replonge dans l’univers des grandes sagas estivales avec le lancement de « Zodiaque », à découvrir dès le jeudi 18 juin à 21h10 sur TF1. Il s’agit de la suite de la saga, dont les saisons 1 et 2 ont été diffusées en 2004 et 2006.











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Zodiaque, le synopsis

À Aix-en-Provence, la richissime famille Escoffier voit son quotidien basculer lorsqu’une série de meurtres mystérieux frappe ses proches. Des crimes qui portent la signature du Zodiaque, un tueur en série ayant terrorisé la région vingt ans plus tôt… et que tout le monde croyait mort.

Le casting

Au casting de cette nouvelle adaptation : Francis Huster dans le rôle d’Antoine Keller, Erika Sainte (Garance Lombardi), Marine Delterme (Béatrice Escoffier), Lannick Gautry (Vincent Escoffier), Arthur Jugnot (Lucas Escoffier) ou encore Marie-Christine Barrault dans le rôle d’Hélène Escoffier.

La distribution réunit également Philypa Phoenix (Nadia Roman), Zoï Séverin (Stella Lombardi), Annelise Hesme (Fiona Lombardi), Catherine Marchal (Fanny Lefur), Alex Doux (Adrien Escoffier), Abdellah Boujalal (Théo Escoffier), Youcef Agal (Simon) et Simon Rérolle (Mathieu Lefur).



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Les téléspectateurs pourront également retrouver la saga originelle « Zodiaque » et sa suite « Le Maître du Zodiaque » dès le 11 juin sur TF1+.