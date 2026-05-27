Roland Garros : suivre le match Royer / Djokovic en direct (+ score en temps réel et résultat final)

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Roland Garros tennis – Royer / Djokovic en direct, live et streaming, c’est le match à ne pas manquer cet après-midi. La quatrième journée du tournoi de tennis de Roland Garros se poursuit ce mercredi 27 mai 2026 avec le match entre le français Valentin Royer et le numéro 4 mondial Novak Djokovic.





A suivre ce matin à partir de 15h45, sur le court Philippe Chatrier sur france.tv.







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Valentin Royer s’apprête à vivre le plus grand rendez-vous de sa jeune carrière avec un deuxième tour de gala face à Novak Djokovic sur le Court Philippe-Chatrier. Tombeur d’Hugo Dellien pour décrocher sa première victoire à Roland-Garros, le Français de 24 ans défie désormais le plus grand joueur de l’histoire du tennis, triple vainqueur Porte d’Auteuil et toujours redoutable dans les grands rendez-vous.

Très complet et solide du fond du court, Royer tentera de profiter du soutien du public parisien pour faire douter le Serbe, même si la mission s’annonce immense face à l’expérience et à la maîtrise tactique de Djokovic sur terre battue. Le numéro 4 mondial, déjà bousculé au premier tour par Giovanni Mpetshi Perricard, cherchera cette fois à imposer rapidement son rythme pour éviter toute mauvaise surprise dans une ambiance qui promet d’être électrique sur le central parisien.



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Royer / Djokovic en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous France Télévision dès 15h45.

Sur le site de Roland Garros, suivez le score de la rencontre en live et le résultat final.

Royer / Djokovic, 2ème tour du tournoi de tennis de Roland Garros 2026, un match à suivre ce matin.