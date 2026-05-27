Les 12 coups de midi du 27 mai 2026 : quels gains pour Aude ? Quels indices sur l’étoile mystérieuse ?

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Les 12 coups de midi du 27 mai 2026, 4 victoires pour Aude – Et de 4 victoires pour Aude ce mercredi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Toujours peu de gains mais elle reste Maître de Midi.











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Les 12 coups de midi du 27 mai, Aude continue

Avec une victoire à seulement 30 euros aujourd’hui, Aude voit sa cagnotte personnelle monter au total de 130 euros en 4 victoires. Du côté de l’étoile mystérieuse, toujours pas de nouvel indice. On a un studio de danse en photo de fond, une faux (outil agricole), un figuier de barbarie, et une caméra.

Rappelons que derrière cette étoile, ce serait l’actrice Salma Hayek (voir les détails ici).

Noms déjà proposés pour cette étoile : Lily Collins, Marie-Claude Pietragalla, Rayane Bensetti, Vincent Cassel, Chris Marques, Lena Situations



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Les 12 coups de midi, vidéo replay du 27 mai

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce mercredi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+