Sept à huit du 10 mai 2026 : sommaire et reportages ce dimanche sur TF1

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Sept à huit du 10 mai 2026, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme tous les week-ends sur TF1, Harry Roselmack vous donne rendez-vous dès 17h20 pour un nouveau numéro inédit du magazine d’information « 7 à 8 ».





On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission de ce dimanche.







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Sept à huit du 10 mai 2026 : au sommaire ce dimanche soir

Dans « 7 à 8 Life »

🔵 Elias fait danser des foules, Emy est championne de France de motocross. 14 ans et déjà des stars. Pression, argent, école : comment vivent-ils leur passion et leur notoriété ?



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Dans « 7 à 8 »

🔵 Nouveau départ : en Lozère, un lycée hôtelier pas comme les autres.

🔵 Hainan, l’île aux plaisirs, le nouveau Miami est en Chine.

🔵 Et Virginie Efira, drôle et sans complexe, se confie à Audrey Crespo-Mara. Cash, sympa et naturellement drôle avec cette petite belgitude qu’on lui connaît, Virginie Efira s’est imposée parmi les actrices françaises les plus demandées, jusqu’à décrocher le César de la meilleure actrice. De ses débuts dans La Nouvelle Star à son envie d’être célèbre depuis l’enfance, portée par un vrai goût du romanesque, le chemin parcouru est immense. Elle sera à l’affiche de « Histoires parallèles » d’Asghar Farhadi, en salle le 14 mai.

D’autres reportages seront bien sûr au sommaire de « Sept à huit » en ce dimanche 10 mai 2026.

Pour les découvrir rendez-vous ce soir à partir de 17h20 sur TF1 ou en replay sur le site et/ou l’application TF1+.