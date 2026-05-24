« Une belle équipe » : histoire et interprètes ce soir sur France 2 (24 mai 2026)

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« Une belle équipe » : histoire et interprètes du film de France 2 ce soir, 24 mai 2026 – Ce dimanche soir à la télé, France 2 vous propose le film « Une belle équipe », sorti en salles en 2018 et réalisé par Mohamed Hamidi avec Kad Merad, Alban Ivanov, Céline Sallette, Sabrina Ouazani, Laure Calamy et Guillaume Gouix.





A voir ou revoir sur France 2 dès 21h10 ou en streaming vidéo sur France.TV (fonction direct).







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« Une belle équipe » : le synopsis

Après une bagarre, toute l’équipe de foot de Clourrières est suspendue jusqu’à la fin de la saison. Afin de sauver ce petit club du Nord qui risque de disparaître, le coach décide de former une équipe composée exclusivement de femmes pour finir le championnat. Cette situation va complètement bouleverser le quotidien des familles et changer les codes bien établis de la petite communauté…



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Interprètes et personnages

Kad Merad, Alban Ivanov, Céline Sallette, Sabrina Ouazani, Laure Calamy et Guillaume Gouix

VIDEO bande-annonce