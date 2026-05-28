Koh-Lanta : TF1 décale la finale, quand sera-t-elle diffusée ?

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Les fans de « Koh-Lanta : Les Reliques du Destin » devront patienter une semaine supplémentaire avant de découvrir le nom du grand gagnant de la saison. Selon nos informations, TF1 a décidé de ne pas diffuser la finale de l’émission d’aventure le mardi 16 juin.











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En cause : la diffusion, le même soir, du match de Coupe du Monde de football opposant la France au Sénégal sur M6. Une affiche très attendue qui devrait attirer des millions de téléspectateurs devant la chaîne concurrente.

Afin d’éviter une confrontation directe avec les Bleus, TF1 aurait ainsi choisi de repousser la finale de Koh-Lanta au mardi 23 juin. Une stratégie logique pour préserver les audiences de son jeu d’aventure phare, alors que les rencontres de l’équipe de France réalisent traditionnellement de très fortes performances.

Pour l’heure, la chaîne n’a pas encore officialisé la date de diffusion de la finale, ce devrait être fait mardi prochain avec la publication de la nouvelle grille des programmes. Mais tout porte à croire que les aventuriers devront attendre une semaine de plus avant de voir la mythique épreuve des poteaux et le traditionnel vote final.



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Reste à savoir si ce décalage permettra à TF1 de maximiser l’événement autour de cette finale très attendue par les fidèles du programme présenté par Denis Brogniart.