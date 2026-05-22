Mask Singer : qui se cache sous les Poupées Russes ? Nouveaux indices et prono !

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L’enquête continue dans « Mask Singer » ! Ce vendredi soir, lors du prime 4 actuellement diffusé sur TF1, les Poupées Russes ont dévoilé une nouvelle série d’indices qui a totalement relancé les théories des enquêteurs.





Et cette fois, un détail semble mettre tout le monde d’accord : les enquêteurs pensent désormais à un groupe, et certains imaginent même un célèbre boys band derrière ce costume mystérieux.







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De nouveaux indices intrigants

Voici tous les nouveaux éléments révélés ce soir :

💔 Un cœur brisé : un indice qui pourrait évoquer une séparation, une rupture artistique ou sentimentale, voire une carrière marquée par des hauts et des bas.



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🕰️ Une horloge : le temps semble jouer un rôle important dans leur parcours. Peut-être une longue carrière ou un retour attendu ?

🎫 Une carte prioritaire : un symbole mystérieux qui pourrait faire référence à un statut particulier, un avantage ou même à des déplacements fréquents.

🎄 La magie de Noël : les Poupées Russes semblent liées à un univers familial et festif, ou à un projet culte associé aux fêtes de fin d’année.

❤️ “Elles sont généreuses et se donnent” : un indice qui insiste sur leur proximité avec le public et leur investissement personnel.

❤️ “Avoir un cœur est essentiel” : une phrase forte qui met l’accent sur les émotions et les valeurs humaines.

📺🎬 Séries TV, clips, reportages et même films : voilà un énorme indice ! Les Poupées Russes semblent avoir touché à de nombreux univers audiovisuels au cours de leur carrière.

🎭 Alain Delon : la légende du cinéma français a également été citée dans les indices, ce qui pourrait évoquer une rencontre, une inspiration ou un projet commun.

La piste du groupe se précise

Depuis plusieurs semaines, le doute plane autour des Poupées Russes : une seule personnalité… ou plusieurs ? Avec ces nouveaux indices, les enquêteurs semblent désormais convaincus qu’il s’agit d’un collectif.

Et pour certains, la piste d’un boys band devient de plus en plus crédible. Entre carrière médiatique très large, clips musicaux et dimension populaire, plusieurs groupes emblématiques des années 1990 ou 2000 pourraient correspondre au portrait dressé par les indices.

Chez Stars-Actu, on est sur la piste des… Worlds Apart.

Une énigme encore loin d’être résolue

Malgré ces nouvelles révélations, les Poupées Russes restent l’un des costumes les plus mystérieux de cette saison de Mask Singer. Une chose est sûre : les prochains indices seront décisifs pour confirmer — ou non — cette fameuse piste du groupe.

Et vous, avez-vous déjà une idée de qui se cache derrière les Poupées Russes ?