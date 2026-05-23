The Voice du 23 mai 2026 : quels talents sont finalistes ? Qui sont les éliminés ? (résumé + replay de la demi-finale)

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The Voice du 23 mai 2026, résumé et replay de la demi-finale – C’est parti pour la demi-finale de la saison 2026 de « The Voice, la plus belle voix ».





Ce soir, chaque talent va chanter seul et en duo avant les votes des coachs.







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C’est Tessa B., de l’équipe de Tayc, qui ouvre le bal ce soir. Elle interprète « Besame Mucho » de Consuelo Velasquez.

On enchaine avec Gros Monsieur de l’équipe d’Amel Bent, qui chante « Clown » en duo avec Soprano.



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Place à Hugo dans la team Lara Fabian, qui interprète « Monde » de Luidji.

Lady O. de l’équipe de Florent Pagny chante en duo avec Julien Clerc sur « Fais moi une place ».

On continue avec Mickaëlle Leslie, de l’équipe de Tayc, qui reprend « Where is my husband ? » de Raye.

Lohi, de l’équipe de Lara Fabian, chante en duo avec Maëlle « L’effet de masse ». Et CJM’S de l’équipe d’Amel enchaine avec « Un homme » en duo avec Jérémy Frérot.

Sam, de la team Florent Pagny, reprend « Voilà » de Barbara Pravi. Et Tessa B. revient pour chanter « Donne moi le temps » en duo avec Jenifer.

Mickaëlle Leslie interprète « J’avoue » avec Linh. Tayc doit ensuite faire son choix. Il décide d’emmener en finale Tessa B. !

Place à Lohi, 19 ans, qui chante « Jef » de Jacques Brel. Les coachs sont tous debout ! Hugo enchaine, il chante en duo « Dis-moi que tu m’aimes » avec Slimane. Lara doit ensuite faire son choix : elle décide d’emmener Hugo en finale ! Nikos annonce que Lohi a été repéré, il a décroché un rôle dans la comédie musicale « La dame aux camélias ».

Sam chante en duo avec Zazie « A ma place ». Et retour de Lady O., qui reprend « Vole » de Céline Dion. Florent décide d’emmener Lady O. en finale !

CJM’S revient pour chanter « Seul au monde » de Corneille. Et Gros Monsieur chante « Tout va bien » d’Orelsan. Amel Bent doit faire son choix : elle décide d’aller en finale avec… CJM’S !

Et les finalistes sont…

La semaine prochaine en finale, on retrouvera donc Tessa B., Hugo, Lady O. et CJM’S.

The Voice du 23 mai 2026, le replay

Cette soirée de la saison 2026 de The Voice est maintenant terminée. Si vous avez manqué ce 12ème prime, sachez qu’il sera très vite disponible en replay streaming gratuit sur TF1+ en cliquant ici et ce pendant 7 jours. Rendez-vous le samedi 30 mai pour suivre la finale en direct !