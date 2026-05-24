Zone Interdite du 24 mai : sommaire du numéro inédit ce soir sur M6

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Zone Interdite du 24 mai 2026 – Ophélie Meunier vous donne rendez-vous ce dimanche soir sur M6 avec un numéro du magazine « Zone Interdite ». Et ce soir il a pour thème « Écrans, sucre, manque de sommeil : comment sauver notre cerveau ? ».





Rendez-vous dès 21h10 sur M6 ou sur M6+ pour le replay.







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Zone Interdite du 24 mai 2026 : « Nouveaux pandas à Beauval : les coulisses secrètes de leur arrivée »

Des coulisses du ZooParc de Beauval jusqu’à un voyage officiel à Pékin, Zone Interdite dévoile les secrets de la « diplomatie du panda ». Après quatorze ans en France, les pandas géants Yuan Zi et Huan Huan doivent bientôt repartir en Chine. Un départ historique auquel nos caméras assistent en exclusivité, entre cérémonie officielle et adieux émouvants.

Pour conserver ces animaux devenus essentiels au succès du parc, son directeur Rodolphe Delord se rendra à Pékin afin de négocier l’arrivée de nouveaux pandas, avec le soutien de Emmanuel Macron et Brigitte Macron.



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L’émission suivra aussi les autres grands défis du parc : la naissance très attendue de deux éléphanteaux et l’arrivée d’un nouveau mâle gorille pour éviter la consanguinité au sein du groupe.