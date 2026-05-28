Top Chef : Aboubakar sort du silence après son élimination « Je ne retiens que du positif »

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L’aventure s’est arrêtée ce mercredi soir pour Aboubakar Bamba dans Top Chef. Éliminé en quart de finale face à Alexys, Viviana et Victor, le candidat a réagi avec beaucoup de recul et de sérénité dans une interview accordée à Télé-Loisirs.











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Et pour Aboubakar, cette aventure restera forcément unique. « Très particulière même, je suis sorti deux fois, je suis re-rentré deux fois. C’est du jamais vu ! », a-t-il confié, amusé par les nombreux rebondissements qui ont marqué son parcours. Malgré les difficultés, le jeune chef préfère retenir le positif : « Je pensais vivre cette aventure tranquillement, sans pépin… Il y en a eu pas mal, mais je ne retiens que du positif. »

Le candidat explique que son premier retour dans la compétition a complètement changé sa manière d’aborder le concours. Plus détendu, il affirme avoir ensuite cuisiné sans calcul : « Avant j’étais beaucoup plus sur la retenue et quand j’ai réintégré le concours je me suis beaucoup relâché, pour faire ma cuisine sans calculs. Je prenais du plaisir. »

Ces dernières semaines, Aboubakar avait intégré la brigade du chef Philippe Etchebest, une collaboration qui l’a profondément marqué. « C’est comme une relation entre un athlète et son coach », raconte-t-il, saluant la bienveillance et l’implication du chef. Il dit notamment avoir énormément appris sur « la rigueur et la discipline », évoquant même une phrase devenue essentielle pour lui : « Si ton plan de travail n’est pas clair, les idées ne seront pas claires. »



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Lors du quart de finale diffusé hier soir, Aboubakar a surpris en proposant des recettes sucrées pendant les deux défis de la soirée. Un choix qu’il assume totalement. « Moi je suis un bec sucré, j’adore la pâtisserie », explique-t-il. Le candidat révèle même qu’il s’agissait d’une stratégie pour se démarquer des autres concurrents, davantage attendus sur des créations salées.

Malgré son élimination définitive, Aboubakar assure ne nourrir aucun regret. « J’étais content du chemin parcouru jusqu’au quart de finale », confie-t-il, heureux de son parcours dans l’émission de M6.

Enfin, Aboubakar est revenu sur certains commentaires racistes aperçus sur les réseaux sociaux durant la diffusion de l’émission. Là encore, il préfère prendre de la distance : « Moi je ne fais pas attention à ça, je ne regarde même pas. » Il précise également que la production et M6 avaient sensibilisé les candidats à cette problématique avant la diffusion de la saison.