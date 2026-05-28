Audiences 27 mai 2026 : « L’or bleu » leader en baisse, devant « Grey’s Anatomy »

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Audiences 27 mai 2026 – C’est France 2 qui s’est imposé en tête des audiences hier soir avec la seconde soirée de la série « L’or bleu », qui a réuni 2,44 millions de téléspectateurs en moyenne pour 15,5% de pda. C’est en forte baisse sur une semaine.





C’est devant TF1 avec la nouvelle saison inédite de « Grey’s Anatomy », qui a rassemblé 1,65 million de téléspectateurs en moyenne pour 10,6% de pda.







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Audiences 27 mai 2026 : les autres chaînes

M6 complète le podium avec le quart de finale de la saison 17 de « Top Chef », qui a réuni 1,51 million de téléspectateurs pour 9,2% de pda.

France 3 suit avec la rediffusion du documentaire « Apocalypse : Les débarquements », qui a été suivi par 1,26 million de téléspectateurs pour 7,7% de pda.



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Source chiffres audiences : Médiamétrie