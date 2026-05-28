Alexia Mori (Secret Story) annonce sa rupture avec son mari Stéphane

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C’est une annonce à laquelle leurs abonnés ne s’attendaient pas. Alexia Mori, ancienne candidate emblématique de Secret Story, a révélé sur son compte Instagram qu’elle était séparée de Stéphane, son mari et père de leurs trois enfants.





Très suivis sur les réseaux sociaux, Alexia et Stéphane formaient depuis des années un couple apprécié des internautes, partageant régulièrement des moments de leur quotidien en famille. Pourtant, la jeune femme a pris la parole pour officialiser leur rupture à travers un message empreint d’émotion et de bienveillance.







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« Je pense que même nous, on n’aurait jamais pensé vous dire ça. Après de très belles années ensemble, nous avons décidé de prendre des chemins différents », a-t-elle écrit en post sur Instagram avant d’ajouter : « Notre priorité restera toujours l’amour et le bien-être de nos trois enfants ».

Malgré cette séparation, Alexia Mori a tenu à rassurer sa communauté sur la relation qu’elle entretient aujourd’hui avec Stéphane. « Nous continuerons d’avancer ensemble autrement, avec une très belle entente, beaucoup de complicité et de respect. D’ailleurs, depuis cette décision, nous ne nous sommes jamais aussi bien entendus ces derniers temps », a-t-elle confié.



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L’ancienne candidate de Secret Story a également demandé à ses abonnés de respecter leur vie privée dans cette nouvelle étape de leur vie : « Merci de respecter notre intimité dans cette nouvelle étape de nos vies ».

Cette annonce a surpris de nombreux internautes puisque, il y a encore quelques semaines, le couple partageait des clichés complices de leur voyage en Égypte avec leurs enfants. Des publications qui laissaient penser que tout allait pour le mieux entre eux.

Depuis l’annonce, de nombreux messages de soutien ont afflué sous les publications d’Alexia Mori.