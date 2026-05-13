Audiences 12 mai 2026 : « Alexandra Ehle » loin devant « Koh-Lanta »

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Audiences 12 mai 2026 – C’est France 3 qui est arrivé en tête des audiences mardi soir avec un épisode inédit de la série « Alexandra Ehle », qui a captivé 3,86 millions de téléspectateurs pour 22,3% de pda.





C’est loin devant TF1 avec l’épisode 10 de « Koh-Lanta : les reliques du destin », qui a captivé 2,57 millions de téléspectateurs pour 14,6% de pda. Le jeu d’aventure est en forte baisse sur une semaine !







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Audiences 12 mai 2026 : les autres chaînes

France 2 complète le podium avec le documentaire inédit « Renaud, à cœur perdu », qui a intéressé 2,26 millions de téléspectateurs pour 14,9% de pda.

M6 suit avec le film inédit « Bob Marley : One Love », qui a été suivi hier soir par 1 million de téléspectateurs pour 6% de pda.



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Source chiffres audiences : Médiamétrie