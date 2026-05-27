Top Chef du 27 mai 2026 : le quart de finale ce soir sur M6, qui sera éliminé ? (extrait vidéo)

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Top Chef du 27 mai 2026 – Stéphane Rotenberg vous donne rendez-vous ce soir sur M6 pour suivre l’épisode 12 de la saison 17 de « Top Chef ». Après l’élimination de Nicolas la semaine dernière, la compétition se poursuit pour les candidats encore en course.





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne ou en replay et streaming vidéo sur M6+







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Top Chef du 27 mai 2026, le programme de l’épisode 13

Ils ne sont désormais plus que quatre en lice, et deux épreuves particulièrement exigeantes les attendent pour espérer décrocher leur place en demi-finale. La première mettra à l’honneur un ingrédient du quotidien souvent délaissé : le pain rassis. Les candidats devront faire preuve de créativité et de maîtrise technique pour transformer ce symbole de cuisine anti-gaspillage en une assiette digne d’un grand restaurant.

Ils enchaîneront ensuite avec une épreuve aussi audacieuse qu’originale : concevoir un plat entièrement autour d’une seule texture. Un défi de haut niveau qui sera évalué par un prestigieux jury composé des chefs Marcel Ravin, Dimitri Droisneau, Alan Taudon et du chef pâtissier Michael Bartocetti.



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À l’issue de cette soirée décisive, un candidat sera éliminé et ils ne seront plus que trois à poursuivre l’aventure vers le titre de Top Chef.

Extrait vidéo

« Je sens le pain brûler »

Cette semaine dans Top Chef, les candidats ne sont plus que 4 et vont devoir se surpasser ! 👀#TopChef, mercredi 27 à 21:10 sur M6 et en streaming sur @M6plusofficiel pic.twitter.com/MNVbm5pz50 — M6 (@M6) May 24, 2026

« Top Chef », c’est ce soir sur M6.