Top Chef du 6 mai 2026 : pourquoi l’épisode 10 n’est pas diffusé ce soir sur M6 ?

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Top Chef du 6 mai 2026 : déprogrammation – Cette semaine, les fidèles de « Top Chef » devront changer leurs habitudes. Depuis le lancement de cette saison, le célèbre concours gastronomique est diffusé chaque mercredi soir sur M6. Mais, exceptionnellement, la chaîne a décidé de modifier sa programmation.


Top Chef du 6 mai 2026 : pourquoi l'épisode 10 n'est pas diffusé ce soir sur M6 ?
Capture M6


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En effet, l’épisode 10 de Top Chef ne sera pas proposé ce mercredi, mais décalé au jeudi soir. Un changement inhabituel qui n’a, pour l’heure, fait l’objet d’aucune explication officielle de la part de M6.

À la place du concours culinaire, les téléspectateurs retrouveront une rediffusion de « Cauchemar en cuisine » ce mercredi soir. Un choix de programmation qui pourrait surprendre les fans, habitués à leur rendez-vous hebdomadaire avec les brigades et les chefs.

Bonne nouvelle toutefois pour les habitués : ce bouleversement ne sera que temporaire. Dès la semaine suivante, Top Chef retrouvera sa case habituelle du mercredi soir sur M6.


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En attendant, les amateurs de gastronomie devront donc patienter un jour de plus pour découvrir la suite de la compétition.

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