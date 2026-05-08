Top Chef : Louise, Aboubakar, ou Antoine, qui a remporté le duel en finale du concours parallèle ? Qui est définitivement éliminé ?

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Le grand dénouement du concours parallèle de « Top Chef » était diffusé hier soir en seconde partie de soirée sur M6. Après plusieurs semaines de duels acharnés entre candidats éliminés, l’heure de la dernière épreuve avait enfin sonné.





Pour cette finale décisive, Antoine et Aboubakar affrontaient Louise, tout juste éliminée de la compétition principale. L’enjeu était immense : deux places pour réintégrer officiellement Top Chef dès la semaine prochaine, à l’occasion des quarts de finale.







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Une épreuve technique pour décrocher son retour

Pour cette ultime confrontation, les candidats devaient réaliser une recette mettant en valeur une cuisson en croûte non comestible. Une technique exigeante qui nécessite précision, maîtrise des cuissons et créativité afin de préserver les saveurs et sublimer le produit.

Face à cette épreuve particulièrement technique, les trois candidats ont proposé des assiettes ambitieuses, conscients qu’ils jouaient leur retour dans la compétition principale.



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Aboubakar impressionne le jury

Lors de la dégustation, c’est Aboubakar qui a le plus marqué les esprits. Sa réalisation a bluffé le jury par sa maîtrise technique, la précision de sa cuisson et l’équilibre de son assiette. Grâce à cette prestation particulièrement aboutie, il décroche logiquement la première place de cette finale et valide ainsi son retour dans Top Chef pour les quarts de finale.

Antoine décroche la deuxième qualification, Louise définitivement éliminée

Derrière lui, la bataille pour la seconde place qualificative s’est jouée entre Antoine et Louise. Après délibération, les chefs ont finalement choisi de qualifier Antoine, récompensant la cohérence et la qualité de sa proposition.

Après plusieurs semaines passées dans ce concours parallèle, Antoine parvient donc lui aussi à atteindre son objectif : réintégrer la compétition principale au moment le plus stratégique de la saison.

En revanche, l’aventure s’arrête définitivement pour Louise. Malgré son envie de rebondir immédiatement après son élimination de Top Chef, sa prestation n’a pas suffi face au niveau affiché par ses deux adversaires.

Direction les quarts de finale

Avec cette victoire finale, Aboubakar et Antoine rejoindront donc officiellement les quarts de finale de Top Chef la semaine prochaine. Après un parcours semé d’embûches dans cette compétition de repêchage, les deux candidats obtiennent une seconde chance inespérée et reviennent plus motivés que jamais pour tenter d’aller jusqu’au bout de l’aventure.