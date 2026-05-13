Top Chef : qui a été éliminé lors de l’épisode 11 du 13 mai 2026 ? (résumé + replay)

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La compétition franchissait un cap décisif ce mercredi soir dans Top Chef avec un quart de finale placé sous le signe de la street food. Pendant 24 heures, les candidats encore en lice se sont affrontés aux Docks de Saint-Ouen autour d’épreuves gourmandes et créatives, avec un objectif clair : séduire à la fois le jury et le public grâce à des propositions accessibles, originales et parfaitement exécutées.











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Cette soirée marquait également le retour d’Aboubakar et d’Antoine, vainqueurs du concours parallèle la semaine précédente. Réintégrés dans la compétition au moment des quarts de finale, les deux candidats espéraient poursuivre leur parcours face aux autres prétendants au titre.

Pour juger leurs créations, plusieurs invités prestigieux étaient présents aux côtés des chefs de brigade, parmi lesquels François-Régis Gaudry, Mina Soundiram, ainsi que les chefs Fabien Ferré et Yoann Conte.

Antoine Garcia éliminé aux portes de la suite de l’aventure

Antoine Garcia éliminé

À l’issue de cette soirée particulièrement intense, c’est finalement Antoine Garcia qui a quitté l’aventure. Malgré son retour remarqué dans le concours après sa victoire dans le concours parallèle, le candidat n’est pas parvenu à convaincre suffisamment lors de ces quarts de finale. Son élimination marque la fin d’un parcours salué pour sa créativité et sa détermination.



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Les brigades officiellement constituées

Après cette élimination, une nouvelle étape majeure attendait les candidats : la formation des brigades. Chaque chef du jury devait choisir le candidat qu’il souhaitait accompagner pour la suite de la compétition.

Les choix se sont portés sur :

Hélène Darroze a choisi Viviana Pisacane

Glenn Viel a choisi Alexy Algar-Denos

Stéphanie Le Quellec a choisi Nicolas Parage

Paul Pairet a choisi Victor Kuntz

Philippe Etchebest a choisi Aboubakar Bamba

Les brigades sont désormais prêtes pour la suite de la compétition, qui s’annonce plus relevée que jamais à l’approche des demi-finales.

Rendez-vous le mercredi 20 mai à 21h10 sur M6 pour suivre la demi-finale. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, elle est dispo en replay gratuit sur M6+.