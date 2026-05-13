Un Si Grand Soleil du 14 mai : Sabine confronte Claudine, Pablo trompe Noura (résumé épisode 1922 en avance)

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Un si grand soleil du 14 mai 2026, spoiler résumé de l’épisode 1922 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton quotidien de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte de le découvrir, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du jeudi 14 mai 2026.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







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Claudine est avec Sabine et lui offre son cadeau d’anniversaire. Sabine est ravie, Claudine voulait lui offrir l’autre soir mais elle n’en a pas eu le temps. Sabine dit que les torts sont partagés entre elle et son père. Elle veut savoir quel est le fond du problème mais Claudine refuse de lui dire : ça ne la regarde pas. Sabine insiste, elle avait 15 ans quand ils se sont séparés et elle veut savoir pourquoi. Claudine refuse d’en parler, Sabine préfère s’en aller.

Claudine se remémore un souvenir d’il y a 25 ans… Un matin, Raphaël Atlan est venu directement chez elle alors que Sabine se préparait pour le lycée. Il avait un document à lui donner : une lettre qu’il avait écrit pour Maude au début de leur relation. Atlan avait alors croisé Sabine et lui avait posé des questions…



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Hugo est avec Pablo, qui part pour ses deux jours d’escalade. Il lui fait des recommandations de sécurité et lui dit de s’amuser et de revenir vivant et en entier. Pablo reçoit un appel de Noura, elle ne peut pas venir ! Sa mère a grillé sa note de maths, elle doit repasser son ds. Elle lui dit d’y aller avec Salomé, Pablo est déçu et promet de remettre ça ensemble une prochaine fois. Dans le tram, Salomé s’étonne qu’ils ne soient plus que tous les deux.

Margot parle à Johanna de la mise en garde de Claudine. Johanna pense qu’elle est folle et que c’était du bluff pour lui faire peur et la déstabiliser…

Chez Midi Libre, Jérémy vient voir Paloma. Il la remercie pour son article, elle dit avoir fait son job. Elle lui demande si ça va et s’il tient le coup. Il avoue que c’est dur, il ne pensait pas être accusé de meurtre un jour. Paloma lui dit que malgré tout ce qui s’est passé, elle le croit : il n’est pas un assassin. Jérémy pleure, il lui dit que ça lui fait du bien qu’elle lui dise ça. Paloma ajoute qu’elle espère que la police va s’intéresser à Atlan, elle ne le sent pas.

Salomé parle à Pablo du nouvel appart. Elle lui montre ce qu’ils vont escalader, Pablo est impressionné par la hauteur. Mais Salomé le guide et il finit par réussir. Salomé remarque une corde, une fille appelle à l’aide. Elle est seule et elle a fait une crise de panique. Ils n’ont pas de réseau. Salomé assure qu’ils vont l’aider.

Au commissariat, Manu fait un café pour Becker. Il interroge Manu et Aude sur la confrontation. Aude dit que ça n’a pas donné grand chose, chacun campe sur ses positions. Manu dit qu’ils ne peuvent rien leur dire. Becker leur conseille d’enquêter du côté d’Atlan… Manu lui dit de ne pas s’inquiéter. Aude dit ensuite à Manu que la situation est désagréable. Manu pense que c’est normal qu’il s’inquiète pour son neveu.

Salomé s’occupe de secourir Clara, qui est totalement flippée. Avec Pablo, ils la font descendre en rappel. Elle avoue qu’elle était tétanisée depuis des heures. Pablo et Salomé lui proposent de manger avec eux. Plus tard, Pablo salue la façon dont Salomé a géré. Et ils finissent par s’embrasser et ils couchent ensemble dans la tente !

Atlan est avec Margot, qui lui dit que la police n’a aucun élément à charge contre lui. Elle est confiante pour la suite, ils doivent laisser l’enquête suivre son cours. Il dit qu’il a hâte que ça soit terminé, Margot dit qu’il faut être patient. Atlan salue sa prestation « magistrale ». Margot explique avoir déjà travaillé pour Maître Becker, elle la connait par coeur. Elle lui parle ensuite de sa mise en garde, elle lui a dit qu’il était dangereux. Elle demande à Atlan si Claudine dispose d’éléments pour lui nuire, il assure que non.

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