Top Chef : qui a été éliminé lors de l’épisode 12 du 20 mai 2026 ? (résumé + replay)

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Ce mercredi soir, Top Chef poursuivait sa 17e saison sur M6 avec un épisode décisif placé sous le signe de la créativité. À la clé : une qualification pour les quarts de finale pour les cinq derniers candidats encore en compétition.





Choisis et accompagnés chacun par un chef du jury, les candidats savaient que chaque assiette pouvait faire basculer leur aventure. Et à l’issue de cette soirée particulièrement intense, c’est finalement Nicolas qui a quitté le concours après un défi éliminatoire face à Alexy.







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Une première épreuve autour de la créativité

Pour débuter la soirée, les candidats ont dû casser les codes traditionnels de la dégustation afin de séduire l’un des chefs les plus créatifs au monde : Jordi Roca, triplement étoilé. Entre illusions visuelles, associations inattendues et mises en scène audacieuses, les brigades ont redoublé d’inventivité pour tenter de décrocher leur place en quarts de finale.

Le retour de la mythique boîte noire

Les choses se sont ensuite corsées avec le grand retour de l’épreuve de la boîte noire, devenue culte dans l’histoire de l’émission. Cette année, le défi a été imaginé à quatre mains par Alexandre Mazzia et David Toutain.



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Dans l’obscurité totale, les candidats devaient identifier avec précision les saveurs, textures et techniques d’un plat particulièrement complexe. Une épreuve redoutable qui a mis les nerfs des candidats à rude épreuve et rebattu les cartes avant le verdict final.

Alexy et Nicolas en duel éliminatoire

À l’issue des deux épreuves, Alexy et Nicolas se sont retrouvés en difficulté et ont dû s’affronter lors du défi éliminatoire. Le thème imposé : la carotte. Un produit simple en apparence, mais particulièrement technique lorsqu’il s’agit de le sublimer dans une assiette digne de Top Chef.

Les deux candidats ont proposé des créations ambitieuses, mais c’est finalement Nicolas qui n’a pas réussi à convaincre pleinement les chefs. Son aventure s’arrête donc aux portes des quarts de finale.

L’affiche des quarts de finale connue

Ils ne sont désormais plus que quatre à pouvoir prétendre au titre de grand gagnant de cette saison 17 de Top Chef. La semaine prochaine, les téléspectateurs retrouveront : Alexys, Aboubakar, Victor, et Viviana.

Les quarts de finale s’annoncent plus disputés que jamais, alors que la compétition entre dans sa dernière ligne droite.