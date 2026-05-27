Tout le monde veut prendre sa place : Vincent a-t-il été éliminé ce mercredi ? (27 mai 2026)



Publicité





Vincent a-t-il été éliminé ce mercredi midi dans le jeu quotidien de Cyril Féraud « Tout le monde veut prendre sa place » ? La réponse est… non ! Le Champion, présent dans le fauteuil rouge depuis septembre dernier, a signé une nouvelle victoire aujourd’hui et semble vraiment inarrêtable.











Publicité





Avec les 9 points de son adversaire aujourd’hui, Vincent a récolté aujourd’hui 900 euros supplémentaires. Il totalise ainsi 291 900 euros en 223 victoires.

Vincent, plus que jamais imbattable, devrait franchir le cap des 300 000 euros d’ici quelques jours.

Tout le monde veut prendre sa place, le classement des Champions mis à jour

1 – Vincent, 223 victoires, 291.900 euros (depuis septembre 2025)

2 – Marie-Christine, 213 victoires, 196.900 (avril / décembre 2018)

3 – Joël, 173 victoires, 159.800 euros (janvier 2025 / août 2025)

4 – Julien, 152 victoires, 154.000 euros (juin 2013 / novembre 2013)

5 – Dominique, 150 victoires, 160.000 euros (juin 2010 / novembre 2010)

6 – Sandrine, 142 victoires, 144.400 euros (novembre 2019 / mars 2020)

7 – Stéphane, 139 victoires, 117.300 euros (mars 2016 / août 2016)

8 – Enzo, 138 victoires, 132.200 euros (avril 2017 / septembre 2017)

9 – Christophe, 130 victoires, 157.700 euros (janvier 2010 / juin 2010)

10 – Jean-Michel, 124 victoires, 105.300 euros (février 2019 / juin 2019)



Publicité





Tout le monde veut prendre sa place du 27 mai, le replay

Et si vous avez manqué l’émission de ce mercredi 27 mai 2026, sachez qu’elle est disponible en replay gratuitement sur france.tv