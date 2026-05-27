Demain Nous Appartient du 27 mai : que cache Manny ? Clash entre Alex et Chloé ! (résumé + vidéo épisode 2213 en avance)

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Demain nous appartient du 27 mai 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 2213 de DNA – Manny a rejoint Bella et sa bande pour le braquage dans votre série quotidienne « Demain nous appartient ». Mais Manny ne ferait-il pas partie d’un plan de Martin pour les coincer et faire venir Diego à la raison ?





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Demain nous appartient du 27 mai 2026 – résumé de l’épisode 2213

Diego surprend Manny au téléphone avec Alex et découvre qu’il refuse finalement de revenir travailler au Mas. Manny explique qu’en tant qu’ancien détenu, il n’a aucun avenir et préfère continuer dans la délinquance, participant au braquage uniquement pour l’argent.

De son côté, Alex parle à Chloé de ses doutes concernant leur rôle de famille d’accueil. Ils se demandent s’ils ont bien fait de s’occuper de Diego… De son côté, Martin demande à Chloé de retirer les avis de recherche diffusés sur les réseaux afin de ne pas compromettre l’enquête. Malgré cela, Judith et Jordan poursuivent leurs recherches et retrouvent Diego après qu’une passante l’ait reconnu près d’une supérette. Ils le confrontent et tentent de le convaincre de rentrer, mais il affirme avoir choisi de partir avec Bella et la bande. Il dit n’avoir jamais été aussi heureux ! Judith prévient alors la police.



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Pendant ce temps, Ben dévoile à Manny son plan pour braquer une bijouterie, profitant de travaux dans la rue pour ralentir la police. Grâce aux vidéosurveillances, Karim confirme la présence de Diego dans le quartier avant sa disparition. Chez les Delcourt, Chloé veut aller parler à Diego malgré les risques, ce qui provoque une dispute avec Alex…

À l’hôpital, Marguerite et Marianne tentent de réconcilier les frères Perraud en organisant une rencontre entre Sébastien et Daniel, mais leurs retrouvailles restent glaciales. Plus tard, Sébastien comprend le stratagème et Marianne décide de ne plus s’en mêler, contrairement à Marguerite qui aimerait connaître l’origine de leur conflit.

Enfin, Violette révise le bac avec Bastien chez Roxane. Stressée à l’idée d’échouer une seconde fois, elle parvient à se détendre grâce à une technique de relaxation. Au lycée, Marceau propose à Diane et Esmée une méthode basée sur l’IA pour cibler les révisions, mais Esmée insiste pour revoir tout le programme. Roxane retrouve ensuite Violette beaucoup plus apaisée.

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VIDÉO Demain nous appartient du 27 mai 2026 – extrait de l’épisode

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