« Un pas de côté » : votre pièce de théâtre inédite ce soir sur France 3 (5 mai 2026)

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« Un pas de côté », c’est le titre de la pièce de théâtre inédite diffusée ce soir, mardi 5 mai 2026, sur France 3. Une pièce écrite et mise en scène par Anne Giafferi, avec Isabelle Carré, Bernard Campan, Hélène Babu, Stanislas Stanic, Kelly Gowry et Pierre-Antoine Suarez.


A voir dès 21h10 sur France 3, mais aussi en avant-première, streaming vidéo et replay sur France.TV.

« Un pas de côté » : votre pièce de théâtre inédite ce soir sur France 3 (5 mai 2026)
Capture FTV


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« Un pas de côté » : l’histoire et les interprètes

Au début du printemps, Catherine et Vincent se rencontrent en partageant un déjeuner sur un même banc public. Tous deux mariés, ils prennent peu à peu l’habitude de s’y retrouver, d’échanger, de rire et de se confier.

Pour ces deux quinquagénaires, ces rendez-vous deviennent une parenthèse légère, pleine de fraîcheur et de charme. Mais combien de temps cette complicité peut-elle durer ? Lorsqu’on a une vie déjà bien construite, jusqu’où peut-on aller sans tout bouleverser ? Ce banc marquera-t-il un véritable tournant… ou restera-t-il un simple moment suspendu ?


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