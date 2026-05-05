Capitaine Marleau du 5 mai : ce soir l’épisode inédit « Compagnon » avec Thierry Fremont

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Capitaine Marleau du 5 mai 2026 – C’est un épisode inédit de votre série « Capitaine Marleau » qui vous attend ce vendredi soir sur France 2. Au programme, l’épisode intitulé « Compagnon », avec Corinne Masiero, Catherine Hiegel et Thierry Fremont.





A découvrir dès 21h10 sur la chaîne mais aussi en avant-première, replay et streaming sur France.TV







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Capitaine Marleau du 5 mai 2026 « Compagnon » : résumé, histoire

Antoine, apprenti serrurier, est retrouvé mort dans un centre de formation pour artisans. Le crime a-t-il été commis par quelqu’un de l’extérieur ou par une personne du centre ? Marleau s’intéresse rapidement à Maëlle, une apprentie horlogère talentueuse, elle aussi itinérante. Déterminée à décrocher son diplôme, la jeune femme voit pourtant son projet — une splendide horloge — détruit le soir du meurtre. Antoine en serait-il responsable ? Et ce geste pourrait-il être le mobile du crime ?

Malgré ses dénégations, Maëlle, soutenue par les autres apprentis et leurs maîtres, paraît dissimuler bien des secrets et pousse Marleau dans ses retranchements. Dans cet univers fermé, régi par des traditions héritées du Moyen Âge, l’enquêtrice va devoir briser une loi du silence solidement installée…



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Le casting

Avec Corinne Masiero (Capitaine Marleau), Thierry Fremont (Bruno Faulot), Fleur Fitoussi (Maelle), Nathalie Cerda (Mimi), Andranic Manet (Stanislas Breuil), Héléna Noguerra (Sandra), Tom Rey (Corentin), Pierre Pfauwadel (Antoine), Eric Bougnon (Yoann Bertin), Alexis Desseaux (Louis Dubroux), Jean Louis Coulloc’h (président cérémonie), Richard Sammut (Aubin Girard), Abdelkader Abou El Hassen (Malik).