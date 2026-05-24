« Valérian et la Cité des mille planètes » : l’histoire du film ce soir sur TF1 (24 mai 2026)

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Ce dimanche soir à la télé, TF1 rediffuse le film « Valérian et la Cité des mille planètes ». Signé Luc Besson, ce film est adapté de la série de bandes dessinées de science-fiction de Pierre Christin et Jean-Claude Mézières, et il met en scène Dane DeHaan, Cara Delevingne, Clive Owen, Rihanna ou bien encore Ethan Hawke.





A voir ou revoir dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo depuis tous vos appareils connectés via la fonction direct de TF1+.







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Valérian et la Cité des mille planètes : histoire et interprètes

Au XXVIIIe siècle, Valérian (Dane DeHaan) et Laureline (Cara Delevingne) sont des agents spatio-temporels chargés de préserver l’ordre dans les territoires humains. Envoyés en mission par le Ministre de la Défense, ils se rendent sur Alpha, une immense cité intergalactique où cohabitent depuis des siècles des milliers d’espèces venues des quatre coins de l’univers, échangeant leurs connaissances et leurs cultures. Mais au cœur de cette fascinante métropole se dissimule une menace mystérieuse : une force maléfique qui met en péril l’équilibre de la Cité des Mille Planètes. Lancés dans une véritable course contre la montre, Valérian et Laureline devront découvrir l’origine du danger afin de sauver Alpha… et le destin de l’univers tout entier.

Avec : Dane Dehaan (Valérian), Cara Delevingne (Laureline), Clive Owen (le commandant Arun Filitt), Rihanna (Bubble)



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Vidéo bande-annonce