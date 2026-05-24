« Vanina : meurtres en Sicile » : votre épisode inédit ce soir sur France 3 (24 mai 2026)

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« Vanina : meurtres en Sicile » au programme TV du dimanche 24 mai 2026 – Ce dimanche soir, France 3 lance la diffusion de la saison 2 inédite de la série « Vanina : meurtres en Sicile ».





A voir dès 21h10 sur France 3, ou en avant-première et en replay sur france.tv







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Votre épisode du 24 mai 2026

Épisode 1 : L’Homme du port

Vincenzo La Barbera, professeur de philosophie, est retrouvé assassiné. Idéaliste engagé et militant courageux, il menait un combat sans relâche contre le trafic de drogue, au point d’être devenu une cible de la mafia. Pourtant, les circonstances de sa mort ne correspondent pas aux méthodes habituelles d’un règlement de comptes mafieux.

« Vanina : meurtres en Sicile » – présentation de la saison 2

Quatre nouvelles enquêtes captivantes attendent Vanina Guarrasi. Mais la commissaire traverse également une période décisive sur le plan personnel. Désormais dans le viseur de la mafia, elle est plus résolue que jamais à faire tomber le parrain Salvatore Fratta. Dans le même temps, elle refuse désormais de fuir les sentiments qu’elle éprouve pour Paolo, un amour aussi dangereux qu’impossible.



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Le casting

Avec Giusy Buscemi (Vanina Guarrasi), Claudio Castrogiovanni (Carmelo Spanò), Corrado Fortuna (Manfredi Monterreale), Dajana Roncione (Giuli De Rosa), Orlando Cinque (Tito Macchia), Danilo Arena (Salvatore Lo Faro), Paola Giannini (Marta Bonazzoli), Giulio Della Monica (Domenico Nunnari), Alessandro Lui (Adriano Calì)