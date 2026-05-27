Vianney annonce son retour sur scène avec une tournée événement en 2027, ouverture de la billetterie

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Après plus d’un an de pause et plusieurs années loin de la scène, Vianney signe officiellement son retour sur scène. Lechanteur a annoncé cette semaine une grande tournée de plus de 40 dates à travers la France, la Belgique et la Suisse, avec un coup d’envoi prévu le 24 mars 2027 à Reims.











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L’annonce intervient un peu plus d’un mois après que l’artiste ait révélé avoir terminé la construction de sa cabane en bois, un projet personnel auquel il s’est consacré pendant près de neuf mois. Une parenthèse loin des projecteurs qui semble désormais toucher à sa fin.

Dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, Vianney dévoile les nombreuses villes qui accueilleront cette nouvelle série de concerts. Parmi les dates déjà annoncées figurent notamment trois soirées au Zénith de Paris en avril 2027, mais aussi des passages à Lyon, Marseille, Toulouse, Lille, Nantes ou encore Bruxelles.

La billetterie ouvre officiellement ce mercredi 27 mai à 10 heures sur les plateformes habituelles ainsi que sur le site officiel du chanteur.



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Pour l’heure, aucun nouvel album n’a été confirmé. Le dernier projet studio de Vianney, l’album de duos « À 2 à 3 », remonte à 2023. Mais ce retour sur scène laisse forcément penser que de nouvelles chansons pourraient voir le jour dans les prochains mois. Son label promet déjà « un spectacle généreux » où l’artiste retrouvera « ce qu’il aime le plus : être seul sur scène, face au public ».