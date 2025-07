Secret Story du 14 juillet 2025 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Secret Story, résumé de la quotidienne du lundi 14 juillet 2025 – C’est parti pour la quotidienne de Secret Story 2025. Retour sur le week-end des habitants dans la maison des secrets.











Constance attaque sa mission séduction avec Adrien. De son côté, Anita s’explique après son retour dans la maison des secrets. Mayer et Ethan ont besoin de pouvoir lui refaire confiance.

Les habitants des deux maisons se voient via écran et la Voix leur annonce que cette semaine, les deux maisons s’affrontent via la salle des destins croisés. Chaque maison a une cagnotte commune qui va bouger durant toute la semaine ! Et chaque habitant ne peut buzzer les secrets que des habitants de sa propre maison.

La Voix parle à Pimprenelle de la mission de Constance. Elle va devoir devenir son alliée pour l’aider à relever le défi pour 10.000 euros à se partager ! Elles se retrouvent dans la salle des destins croisés pour débriefer.



Chaque maison doit choisir un nom, un animal totem, une couleur, un cris de guerre et une chanson ! Les deux équipes se mettent d’accord et préparent leurs chansons.

Dans la maison de cristal, tout le monde interroge Romy sur Mayer. Elle avoue avoir eu des arrières pensées…

Le lendemain, chaque équipe récupère ses vêtements à ses couleurs. Anita et Romy se retrouvent ensuite dans la salle des destins croisés. Elles ont un dilemme : dévoiler un indice sur Mayer ou Noah ou protéger leur maison ! Elles décident de dévoiler un indice sur Mayer à la maison des secrets en échange de 5.000 euros pour la cagnotte de la maison de cristal.

La maison des secrets découvre le secret de Mayer : une faille avec indiqué « Test 20/20 ». Tout le monde se met à la recherche de son secret !

Pimprenelle se rend dans la pièce de la transparence pour diffuser des images sur Adrien et Constance pour le bien de la mission. Et Pimprenelle s’inquiète que la fiction dépasse la réalité.

La Voix organise une soirée fête nationale. Ils ont même le droit à un feu d’artifices !

VIDÉO Secret Story, le replay de la quotidienne du 14 juillet 2025

Rendez-vous lundi à 19h pour la prochaine quotidienne.