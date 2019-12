« Peur sur le lac » : la série évènement de TF1 à compter du 9 janvier 2020

ANNONCES





« Peur sur le lac » est le titre de la nouvelle série évènement de TF1 qui sera diffusée chaque jeudi soir à compter du 9 janvier 2020.



Dans « Peur sur le lac », sorte de spin-off du « Tueur du lac », Julie de Bona nous revient dans le rôle du commandant Lise Stocker. Plus que jamais, elle va devoir faire appel à son sang froid car un virus mortel décime un à un les habitants de la ville d’Annecy.

À ses côtés : Lannick Gautry (Clovis Bouvier), Sylvie Testud (Alice Wagner), Clotilde Courau (Claude Berteuil), Anne Charrier (Manon Carrère), Bruno Debrandt (Abel Verdan)….



« Peur sur le lac » : présentation

Un virus mortel se répand à Annecy. Une course contre la montre s’engage. Lise et Clovis stopperont-ils sa propagation? Chaque minute compte!

L’histoire : Lise Stocker (Julie de Bona) et Clovis Bouvier (Lannick Gautry) doivent faire face à une nouvelle menace totalement inédite. Plusieurs personnes sont atteintes d’un mal mystérieux et mortel. Un virus est en train de se répandre à Annecy.

Une course contre la montre s’engage pour trouver l’origine de ce virus et tenter de stopper sa propagation. Est-ce un accident ? Un acte criminel ? Terroriste ? Ce virus a-t-il un lien avec la disparition mystérieuse d’une petite fille et de son père ?

Chaque minute compte car déjà le nombre de victimes augmente…

Épisode 1

Deux ans après Le Tueur du Lac, Lise Stocker et Clovis Bouvier font face à une menace aussi sourde que redoutable. Une banale histoire d’accident de plaisance s’avère bien plus complexe. L’homme décédé dans son bateau a été victime d’une hémorragie d’une rare intensité. Tous ses organes ont explosé. L’affaire se complique lorsqu’un deuxième corps avec les mêmes symptômes est déposé à l’hôpital d’Annecy : nervures sur la nuque, fièvre, hémorragie interne. Que se passe-t-il dans la ville ? Qui empoisonne ses habitants ?

Julie de Bona en dit plus sur son personnage

Interrogée par TF1, l’actrice principale précise dans quel état d’esprit on va retrouver notre héroïne…

« On retrouve le couple environ trois ans après la dernière enquête du Tueur du lac. Tom, leur fils, va déjà à l’école. Lise et Clovis sont épanouis et leur couple, au début de la série, est en osmose et stabilisé, jusqu’à ce qu’une situation hors du commun vienne bousculer leur vie paisible. La droiture et la solidité de Lise vont à nouveau être des atouts majeurs, même si elle reste une bombe à retardement »…

