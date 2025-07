Joséphine Ange Gardien du 18 juillet : vos épisodes cet après-midi sur TF1

Publicité





Joséphine Ange Gardien du 18 juillet 2025 – Ce vendredi après-midi et pour bien finir la semaine, c'est deux épisodes de votre série « Joséphine Ange Gardien » qui vous attendent sur TF1. Quels sont les épisodes rediffusés aujourd'hui ? On vous dit tout !





A suivre dès 14h25, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







Joséphine Ange Gardien du 18 juillet 2025 : l’épisode « Un petit coin de paradis »

Sophie, la nouvelle cliente de Joséphine, est une ancienne sportive de haut niveau qui débute une nouvelle vie en tant qu’animatrice au « Sunny Club », un somptueux club de vacances installé au Maroc. Le décor est idyllique, mais l’ambiance l’est moins… Le directeur, Éric, règne en maître sur l’établissement et voit d’un très mauvais œil l’arrivée de Sophie, imposée par la direction parisienne. Bien décidé à la pousser à bout, il met tout en œuvre pour la faire craquer. Joséphine va devoir intervenir pour que ce rêve ne tourne pas au cauchemar.

Avec : Mimie Mathy (Joséphine), Clara Huet (Sophie), Sébastien Knafo (Eric), Marwan Berreni (Mehdi), Alain Bouzigues (JP), Chani Sabaty (Florence), Marianne Anska (Caro), Cécile Caillaud (Suzanne), Alain Ganas (Edouard Latour), Mathilde Lebrequier (La DRH), Sergio Di Falco (Bijounet), Olivier Ducher (Laurent Giraud), Anne Tachet (Catherine Giraud), Mohamed Yazidi (Samir), Mezouar El Oualid (Le vendeur de lampes), Anouar El Bounia (L’officier de police), Abdellah Toukouna (Le génie), Abdelaziz Chelkhani (Le vendeur de dattes), Tristan Duduyer (Loïc), Serge Alexandre Kozel (Ben), Abbess El Issaoui (Le charmeur de serpent), Fatima Zahra Mehalleg (Barbara), Aziz Oulad El Arbi (Playboy 1), Oussama Elbarni (Playboy 2), Leia Tachet (Leia Giraud), Alexi Tachet (Alexi Giraud), Mohamed El Khammali (Serveur restaurant médina)



Et à 16h10 l’épisode « Pour la vie »

Pour sa toute première mission, Joséphine accompagne Camille, sa cliente, engagée pour photographier et filmer un mariage durant tout un week-end. Mais à leur arrivée, Camille découvre avec stupeur l’identité du futur marié : Hugo. Bouleversée, elle veut immédiatement faire demi-tour. Joséphine comprend alors qu’ils ont un passé commun… et pas des moindres : Camille devait l’épouser cinq ans plus tôt, avant de disparaître mystérieusement la veille du mariage. Et ce n’est que le début des complications ! Joséphine découvre qu’elle a aussi une seconde cliente : Élisa, la future épouse d’Hugo. Entre les sentiments toujours présents de Camille et la fragilité d’Élisa, Joséphine va devoir jongler avec tact. Et pour couronner le tout, elle doit aussi gérer Germain, le père du marié, qui semble avoir développé une fâcheuse tendance… au vol dans le château où se déroule la fête !

Avec : Mimie Mathy (Joséphine), Romane Portail (Camille), Emilie Hantz (Elisa), Nicolas Berger-Vachon (Hugo), Sylvia Bergé (Olivia), Isabelle Spade (Linette), Jean-Marie Galey (Germain), Jean-Yves Chatelais (Roger), Nicolas Carpentier (Gaspard), Olivier Pagès (Quentin), Véronique Baylaucq (Madame la maire), Iwan Lambert (Le capitaine de gendarmerie), François Pâtissier (Le chef cuisinier)