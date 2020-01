Audience « La grosse rigolade » du 17 janvier 2020 (+ replay)

Audience « La grosse rigolade » du 17 janvier 2020. Hier soir, Cyril Hanouna présentait le second numéro de son émission « La grosse rigolade » ! Humour, jeux, imitations et grosse DARKA tout au long de la soirée.



ANNONCES





Pour l’occasion l’animateur et producteur de C8 était entouré de Carole Rousseau, Michel Boujenah, Liane Foly, Laurent Baffie, Titoff, Vincent Moscato, Franck Gastambide ou bien encore d’Hakim.

Et après un bon démarrage la semaine dernière, qu’en est-il des chiffres de l’audience cette semaine ?

Audience « La grosse rigolade » du 17 janvier 2020

Et bien on peut dire qu’ils sont plus que satisfaisants. Malgré une rude concurrence hier soir, l’émission a fait mieux que résister.



ANNONCES





844.000 fanzouzes ont répondu à l’appel de la première partie soit 3.8% des téléspectateurs. C’est un tout petit peu moins bien que la semaine dernière mais la concurrence n’était pas la même.

La seconde partie est restée à un haut niveau avec 784.000 téléspectateurs et 3.9% de pda sur l’ensemble du public. La chaîne était leader TNT sur différentes cibles.

📈#Audiences @C8TV Succès confirmé pour #LaGrosseRigolade😂:

🏆 844 000 téléspectateurs #LaGrosseRigolade ça continue :

🥇1ère chaîne TNT sur cibles

🏆 784 000 téléspectateurs 👏👏👏 Bravo à @Cyrilhanouna et à ses équipes ! pic.twitter.com/zL1k1Uj3cq — C8 (@C8TV) January 18, 2020

Vidéos replay

Comme toujours on termine avec deux petites vidéos.

La première met en scène Franck Gastambide qui avait pour mission d’ouvrir une battle de blagues…

Sur la deuxième vidéo, on retrouve l’exceptionnel Michel Boujenah dans l’une de ses nombreuses blagues…

Michel Boujenah est notre ambassadeur pour ce nouveau format qu'est #LaGrosseRigolade 😆 pic.twitter.com/FtfUkFcxB9 — TPMP (@TPMP) January 17, 2020

« La grosse rigolade » revient vendredi prochain. Jean-Marie Bigard sera t-il autour de la table ? Il a en tout lancé l’appel…

Tu es là la sem pro mon Jean-Marie d amour! Ça va être ouf https://t.co/VUYs4rK2w4 — Cyril Hanouna (@Cyrilhanouna) January 17, 2020

Et Cyril Hanouna l’a déjà convié à le rejoindre.

4.76 / 5 ( 17 )

Notez cet article Etoiles

LIENS SPONSORISES