Cyril Hanouna annonce le grand retour de « La Grosse Rigolade » sur W9 en prime time

Hier soir dans Tout beau, tout n9uf sur W9, Cyril Hanouna a surpris ses fans avec une annonce qui devrait ravir les amateurs de divertissement. L’animateur a confirmé le retour en prime time et en direct de l’émission « La Grosse Rigolade », qu’il avait déjà animée sur C8.











« Je vous le dis, ça y est, c’est officiel, La Grosse rigolade va revenir sur W9 en prime time », a-t-il déclaré en direct, avant de plaisanter sur son emploi du temps chargé : « J’attends cette journée où je vais faire Fun Radio, Tout beau tout neuf et La Grosse rigolade et certainement je décéderai dans les prochaines heures après, mais j’aurais été heureux d’avoir été avec vous ».

Diffusée à l’origine sur C8, La Grosse Rigolade est une émission placée sous le signe de l’humour. Cyril Hanouna y est entouré d’une bande d’humoristes et de chroniqueurs, tandis que des invités ont pour mission de déclencher les rires en proposant des blagues. Le programme est également rythmé par des happenings, dont le fameux Ni Oui Ni Non orchestré par Jean-Pierre Descombes.

Pour l’instant, aucune date officielle de diffusion n’a été annoncée, mais ce retour promet déjà de faire parler.



