Quelle audience pour le retour de « Demain nous appartient » hier soir, lundi 19 décembre 2022 ? Cela ne vous aura pas échappé mais votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient » a fait son grand retour hier soir à 19h10 sur TF1. Certes on a longtemps cru que la chaîne ne diffuserait finalement pas l’épisode en raison d’un possible retour des Bleus en France avant 20 heures mais au final l’épisode a été diffusé comme prévu. Et les fans ont été nombreux au rendez-vous.











Quelle audience pour le retour de « Demain nous appartient » hier soir ?

Ainsi cet épisode de rentrée a réuni 3.062.000 téléspectateurs soit 16.4% de part de marché sur l’ensemble du public.

Une bien belle performance pour ce retour tant attendu avec de jolies performances auprès du public jeune. Dans un communiqué, TF1 annonce par exemple 23 % de pda auprès des 15-24 ans.



#Audiences #TF1

C'était le grand retour de @DNA_TF1 hier soir 🎉 Suivi par :

▶️3.1 Mill. de Tvsp.

▶️23 % de pda sur les 15-24a Rdv ce soir sur @TF1 à 19H10 pour la suite de ce #HuisClos et toujours en replay sur @MYTF1 pic.twitter.com/qgfbbVxjL7 — TF1 Pro (@TF1Pro) December 20, 2022

Juste avant l’épisode inédit d’Ici Tout commence avait lui aussi séduit 3.1 millions de fans… permettant à TF1 d’être très largement en tête des audiences sur la case horaire. Grosses performances sur les cibles jeunes avec :

▶️26 % de PdA sur les fem-50a

▶️25 % de PdA sur les 15-24a

▶️23 % de PdA sur les 15-34a

#Audiences @ITC_TF1

Très largement en tête des audiences hier soir avec :

📌3.1 Mill. de Tvsp. et ▶️26 % de PdA sur les fem-50a

▶️25 % de PdA sur les 15-24a

▶️23 % de PdA sur les 15-34a Rdv ce soir à 18H30 sur @TF1 et en replay sur @MYTF1 pic.twitter.com/itx15t50RB — TF1 Pro (@TF1Pro) December 20, 2022

« Demain nous appartient » et « Ici tout commence » en replay

Retrouvez vos deux feuilletons quotidiens aujourd’hui dès 18h30 sur TF1 et en replay sur MYTF1.

