Demain nous appartient spoilers : Antoine avoue, Flore confronte Bart, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés DNA du 20 au 24 janvier)

Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 20 au 24 janvier 2020 –La semaine n’a encore une fois pas été de tout repos dans votre feuilleton « Demain nous appartient ». Et si vous êtes impatient de savoir ce qui vous attend la semaine prochaine, comme tous les week-ends, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les spoilers de la semaine à venir.

Et ça va se compliquer sérieusement pour Bart !



ANNONCES





En effet, la police va comprendre qu’elle a été baladée et que Victor n’a pas tué Arnaud. Lou va ouvrir les yeux de Karim au sujet de Bart et même Flore va confronter son fils…

De son côté, Rose va pousser Antoine à avouer au sujet de Marco. Comment va-t-elle réagir ?



ANNONCES





Et Sara va réaliser que Roxane n’est pas clair et qu’elle ne s’est pas intéressée à elle par hasard…

Voici les spoilers de « Demain nous appartient » pour la semaine du 20 au 24 janvier 2020

Lundi 20 janvier (épisode 642) : Bart s’enfonce dans son mal-être. Lou aide Karim à ouvrir les yeux. Rose décide de battre Antoine à son propre jeu. William et Sofia sont dans une impasse, d’autant que William peine à contrôler ses réactions.

Mardi 21 janvier (épisode 643) : Les policiers réalisent qu’ils ont été manipulés tandis que Flore subit les foudres de Pauline. Antoine doit se résoudre à avouer la vérité. Sofia tente de réconcilier William et Samuel, mais William acceptera-t-il ?

Mercredi 22 janvier (épisode 644) : Flore confronte Bart. Karim est face à un dilemme. Un patient de l’hôpital n’est pas insensible au charme de Christelle. Souleymane se lance un nouveau défi qui force l’admiration de Judith.

Jeudi 23 janvier (épisode 645) : Flore se retrouve plus seule que jamais. Bart fait l’objet d’un soutien inattendu. Sara se méfie des véritables intentions de Roxane. A l’hôpital, l’admirateur de Christelle persévère.

Vendredi 24 janvier (épisode 646) : Charlie prend la mesure du désespoir de son frère et tente de le protéger. Maxime fait un pas vers Bart. Sara réalise qu’elle a peut-être fait une erreur. Le changement de look de Christelle n’échappe à personne.

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

DNA VIDEO résumé de la semaine du 13 au 17 janvier

Et si vous avez manqué des épisodes cette semaine, on vous propose de vous rattraper avec ce court résumé en vidéo.

4.55 / 5 ( 20 )

Notez cet article Etoiles

LIENS SPONSORISES