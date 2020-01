Dans « N’oubliez pas les paroles » Margaux veut devenir la première, mais pour l’instant…

ANNONCES





Dans « N’oubliez pas les paroles » Margaux a de grandes ambitions. Elle veut devenir la n°1, la première maestro féminine du plus musical des jeux télé. Mais pour l’instant la première c’est toujours Violaine. 4ème du classement général de NOPLP, elle est la première femme avec 242 000 € de gains. Et ce soir on peut dire que Margaux s’en rapproche doucement mais sûrement…



Ce soir en effet Margaux a signé deux victoires supplémentaires, soit un total de 17 depuis le début de son aventure, et a surtout fait tomber 21.000 euros de plus dans sa cagnotte.

« N’oubliez pas les paroles » Margaux devient ce soir la 6ème plus grande maestro

Si dans le premier numéro, la maestro en titre s’est contentée de 1.000 euros, elle a fait un carton plein dans le second. Grâce à la chanson « Marche à l’ombre » de Renaud, elle a rajouté la somme de 20.000 euros dans sa cagnotte.



Après ses deux nouvelles victoires, Margaux est à la tête d’une incroyable cagnotte de 225.000 euros. Elle pourrait donc atteindre son objectif d’être la première féminine dès demain. Affaire à suivre.

En attendant, on fait un bref récapitulatif des 16 plus grands maestros actuels

1 Kevin (juin – juillet 2018) : 410 000 €

2 Renaud (décembre 2018 – janvier 2019) : 391 000 €

3 Hervé (mai – juin 2016) : 361 000 €

4 Violaine (mars 2016) : 242 000 €

5 Coralie (mars – avril 2019) : 227 000 €

6 Margaux (en cours) : 225 000 €

7 Micka (juillet 2019) :213 000 €

8 Lucile (avril 2015) : 202 000 €

9 Franck (mars – avril 2018) : 189 000 €

10 Héloïse (novembre 2017) : 185 000 €

11 Denis (octobre 2015) : 184 000 €

12 Soriana (juin – juillet 2017) :177 000 €

13 Aline (mars – avril 2017) : 169 000 €

14 Toni (décembre 2017) : 162 000 €

15 Julien (juin 2015) : 161 000 €

16 Laurent (janvier 2017) : 159 000 €

Margaux offre un record historique d’audience à Nagui

L’incroyable parcours de Margaux passionne les fidèles du jeu. Jamais le programme n’avait été autant suivi. Hier soir le second numéro a convaincu 4.23 millions de personnes, soit le record historique du programme en nombre de téléspectateurs !

Historique pour les scores de 🤩#noplp @noplpoff avec notre maestro #Margaux

2,80 millions à 18h50 (17,2% de PDA)

4,23 millions à 19h20 (20,3% de PDA) 🎉🤪🎉🤪🎉🤪🎉🤪🎉🤪🎉jusqu’où ira t elle ?

À ce soir @france2 🎤🎉 https://t.co/zXrZxltjiz pic.twitter.com/9hYSGsI6Yd — Nagui (@Nagui) January 7, 2020

Et on imagine que d’autres records d’audience pourraient tomber si Margaux poursuit ainsi sur son incroyable lancée…

