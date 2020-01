Un si grand soleil : Manon arrêtée par la police, Johanna en danger, ce qui vous attend mercredi 8 janvier (épisode n°358)

ANNONCES





Un si grand soleil en avance, spoilers sur le prochain épisode – Johanna va-t-elle sortir indemne de sa mission à haut risque pour faire tomber Gimenez dans « Un si grand soleil » ? Dans l’épisode 358 du mercredi 8 janvier, elle va remettre une fausse lettre de Gimenez à sa femme, Nathalie, et prendre de gros risques…

Elle va se confier à Ludo, et même à Christophe à qui elle raconte tout pour la greffe et le chantage de Gimenez.



De son côté, Manon va se laisser entrainer par Karel et sa soeur. Elle va participer à une manifestation contre la cruauté envers les animaux et ils vont balancer de peinture sur le manteau de fourrure de Justine ! Manon va être arrêtée par la police, qui va appelé Julien pour le prévenir et lui annoncer qu’en cas de plainte ce Justine, elle risque gros…

Quant à Ludo, il va se montrer déconcentré au zoo et Lucille va l’interroger sur ce qui le met dans cet état…



