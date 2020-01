Demain nous appartient spoiler : Hugo tente de s’enfuir (VIDEO)

Hugo a fait faire n’importe quoi à Bart depuis qu’il est de retour dans le feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». C’est lui qui lui a conseillé de faire accuser quelqu’un à sa place pour le meurtre d’Arnaud…

Et dans quelques jours, Hugo va sentir que le vent tourne et alors qu’il n’arrive pas à joindre Bart, il décide de prendre la fuite !



Pour sauver Bart, Hugo se salit les mains dans l’affaire du meurtre d’Arnaud. Seulement depuis plusieurs heures il n’a aucune nouvelles de Bart. Il sent que l’étau se resserre, et après une dernière tentative échouée pour joindre Bart, il décide de prendre la fuite ! C’était sans compter sur l’arrivée décisive de Sara et Georges. Ils parviennent à l’intercepter juste à temps ! Que va révéler Hugo pendant son interrogatoire ?

Pour découvrir cette scène en avant-première, voici en vidéo les premières images de cette scène.



Demain nous appartient spoiler Hugo prêt à fuir

