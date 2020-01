Étoile mystérieuse des « 12 coups de midi » : une navette spatiale en nouvel indice, l’étoile trouvée mi-février ?

ANNONCES





Étoile mystérieuse des « 12 coups de midi ». Hier un nouvel indice est enfin apparu sur l’étoile de midi. Et cet indice est : une navette spatiale et non pas un avion. Après Marseille (en décor, ndrl), cet indice a un rapport avec le rôle joué au cinéma par la personnalité qui se cache derrière cette étoile.



D’ici à la fin du week-end, et parce que nous avons eu officiellement confirmation que la réponse donnée par le Chasseur d’Etoile était la bonne, nous vous offrirons un indice capital vous permettant de trouver (ou pas) la bonne réponse sans être spoilé pour autant.

Et puisqu’on évoque le célèbre Youtubeur, ce dernier indique sur sa chaîne que l’étoile devrait être trouvée d’ici à la mi-février (enfin aux alentours).



En attendant il ne s’agit pas de Sting, nom proposé hier par Éric.

Étoile mystérieuse des « 12 coups de midi » : les noms déjà proposés

Rapide récap des noms déjà proposés : Fernandel, Franck Gastambide, Marie-Claude Pietragalla, Patrick Fiori , Éric Cantona, Benoît Magimel et donc Sting.

Et sinon…

Hier Éric a encore gagné mais n’a pas vraiment brillé. Alors qu’une victoire à 30.000 euros semblait se profiler pour lui, PATATRAC ! À peine 150 euros de plus dans sa besace suite à sa maigre victoire à 300 euros.

Total des gains depuis le début : 379.755 euros dont 225.000 euros de cash.

Vidéo

Comme chaque ou presque, nous avons sélectionné une petite vidéo extraite de l’émission. Découvrez maintenant le frère caché de GIMS et Dadju …

⚠️ ALERTE RÉVÉLATION 🚨 ⚠️…

Le frère caché de GIMS et Dadju découvert sur notre plateau ‼️…

😂😂😂 @Dadju @MaitreGIMS pic.twitter.com/WiTP2gcloH — Jean-Luc Reichmann (@JL_Reichmann) January 24, 2020

Rendez-vous aujourd’hui à partir de 12 heures sur TF1 pour un nouveau numéro des « 12 coups de midi » avec Jean-Luc Reichmann et Éric le maître de midi en titre!

