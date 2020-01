Demain nous appartient spoilers : une fusillade, une bonne nouvelle pour Bart, un retour, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés DNA du 27 au 31 janvier)

ANNONCES





Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 27 au 31 janvier 2020 –C’est une semaine bien triste pour Flore et Bart qui s’est achevée hier soir « Demain nous appartient ». Et si vous êtes déjà curieux de découvrir ce qui va se passer la semaine prochaine, comme chaque week-end, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les spoilers de la semaine à venir.

Et c’est encore de gros rebondissements qui s’annoncent !



En effet, une terrible fusillade va avoir lieu au commissariat et va bouleverser les habitants de Sète. De son côté, Virginie va avoir une bonne nouvelle à annoncer à Bart en prison. Mais cette nouvelle ne va pas réjouir tout le monde…

Pendant ce temps là, Rose va finalement à nouveau craquer pour Antoine et ils vont se remettre ensemble. Et André, le père de Chloé, sera de retour à Sète.



Voici les spoilers de « Demain nous appartient » pour la semaine du 27 au 31 janvier 2020

Lundi 27 janvier (épisode 647) : Une menace pèse sur le commissariat et bouleverse la vie à Sète. Confrontée à un terrible dilemme, Flore est très affectée. Virginie tente de la conseiller le mieux possible.

Mardi 28 janvier (épisode 648) : Georges vit une expérience nouvelle à laquelle il ne s’attendait pas, tandis que Jules semble cacher quelque chose. Christelle retrouve une assurance inattendue. Un petit jeu s’installe entre Rose, Chloé et Antoine.

Mercredi 29 janvier (épisode 649) : Tandis que l’enquête se corse, une inquiétude commune rapproche William et Aurore. Georges a du mal à faire face à la situation. Charlie met tout en œuvre pour aider son frère. Rose rencontre enfin son mystérieux admirateur.

Jeudi 30 janvier (épisode 650) : Aurore et Karim commencent à douter des soupçons de Martin. Virginie a une bonne nouvelle pour Bart, qui ne réjouit pas tout le monde. Les Delcourt s’allient pour faire entendre raison à André.

Vendredi 31 janvier (épisode 651) : Un vent de panique s’empare de l’hôpital, Chloé s’inquiète pour ses proches. L’entraînement de Souleymane ne se passe pas comme prévu. Contre toute attente, Chloé est touchée par son père.

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

DNA VIDEO résumé de la semaine du 20 au 24 janvier

Et si vous avez manqué des épisodes cette semaine, on vous propose de vous rattraper avec ce court résumé en vidéo.

