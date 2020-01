« N’oubliez pas les paroles » (NOPLP) : Margaux devient la plus grande maestro de l’histoire !

« N’oubliez pas les paroles » (NOPLP) : Une page s’est tournée ce soir dans « N’oubliez pas les paroles ». Margaux est devenue la plus grande de tous les maestros ! Dès la première émission, elle a remporté la somme de 20.000 euros soit un total de 424.000 euros.



Et c’est ainsi qu’elle est devenue la plus grande de toutes les maestros. Et oui Kevin est parti en juillet 2018 avec la somme de 410.000 euros.

Victoire plus difficile ensuite puisqu’elle s’est contentée de 1.000 euros dans le second numéro.

Quoiqu’il arrive maintenant Margaux risque de rester bien longtemps la plus grande de toutes les maestros de l’histoire de NOPLP

Bravo Margaux pour cette première place dans le top.

Vous êtes la plus grande ! 424 000 Euros en 42 victoires !!

On embrasse fort @kevinNOPLP #NOPLP pic.twitter.com/c9Nvba0UFr — NOPLP Officiel (@NOPLPoff) January 22, 2020

« N’oubliez pas les paroles » : classement des maestros

L’occasion d’une petite mise à jour du classement des 16 plus grands maestros de l’histoire du jeu.

1 Margaux (en cours) : 425 000 €

2 Kevin (juin – juillet 2018) : 410 000 €

3 Renaud (décembre 2018 – janvier 2019) : 391 000 €

4 Hervé (mai – juin 2016) : 361 000 €

5 Violaine (mars 2016) : 242 000 €

6 Coralie (mars – avril 2019) : 227 000 €

7 Micka (juillet 2019) :213 000 €

8 Lucile (avril 2015) : 202 000 €

9 Franck (mars – avril 2018) : 189 000 €

10 Héloïse (novembre 2017) : 185 000 €

11 Denis (octobre 2015) : 184 000 €

12 Soriana (juin – juillet 2017) :177 000 €

13 Aline (mars – avril 2017) : 169 000 €

14 Toni (décembre 2017) : 162 000 €

15 Julien (juin 2015) : 161 000 €

16 Laurent (janvier 2017) : 159 000 €

Notez de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux et de nombreux messages de félicitations. C’est notamment le cas de Claire Keim qui se dit très émue de cette victoire historique.

Félicitations à #MARGAUX 🎤 👏🔝❤ @NOPLPoff #NOPLP

Elle a réussi à me faire tirer ma larmichette, très émue avec elle 💪🎶 — Claire Clem (@ClaireRondigoth) January 22, 2020

