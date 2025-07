Secret Story du 1er juillet 2025 : nominations, résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Secret Story, résumé de la quotidienne du mardi 1er juillet 2025 – C’est parti pour la quotidienne de Secret Story 2025. Retour sur la journée de lundi des habitants dans la maison des secrets.





Romy est reconnaissante envers Mayer de lui avoir fait échapper à la nomination, elle lui prépare son petit déjeuner. Pendant ce temps là, Anita et Noah se rapprochent…







Les nominations sont déjà dans toutes les bouches. Constance espère bien venger Damien en faisant nominer Adrien et Pimprenelle. Le téléphone rouge sonne, Ethan doit se rendre dans la jungle des décisions. Il a l’opportunité d’obtenir un pouvoir de protection : il pourra protéger l’un des nominés, y compris lui ! En échange il devra faire perdre 2.000 euros par habitant ou sacrifier des indices sur les secrets de Mayer et Romy. Il fait perdre 2.000 euros à tout le monde !

Le téléphone rouge sonne de nouveau, Noah décroche et la Voix lui dit de mettre le haut parleur. La Voix annonce que les nominations, c’est maintenant !



Adrien nomine Mayer et Romy, Pimprenelle nomine Mayer et Ethan, Ethan nomine Adrien et Pimprenelle, Romy nomine Adrien et Pimprenelle, Noah nomine Mayer et Ethan, Mayer nomine Adrien et Pimprenelle. Marianne nomine Romy et Ethan. Constance nomine Adrien et Pimprenelle, Célia nomine Ethan et Anita, Aïmed nomine Mayer et Ethan.

Le téléphone rouge sonne encore. Mayer doit mettre le haut parleur et le téléphone passe de main en main jusqu’à finir avec Marianne, qui remporte 1.000 euros.

La Voix annonce que tout le monde a perdu 2.000 euros. Pimprenelle et Ethan sont en banqueroute.

Noah et Célia ont une mission secrète le temps d’une soirée : faire croire que Célia a été cheerleader professionnelle !

Place à une soirée chasse aux mini-secrets. Avant d’aller se coucher, le téléphone rouge annonce qu’actuellement ils sont pas moins de 6 nominés ! Ils sont choqués.

Connexion avec la maison pour l’annonce des nominés de la semaine. Il s’agit de Constance, Marianne, Ethan, et Mayer. Mais Ethan a un pouvoir de protection, il choisit de protéger Mayer plutôt que lui-même !

VIDÉO Secret Story, le replay de la quotidienne du 1er juillet 2025

Rendez-vous demain à 19h pour la prochaine quotidienne. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.