C à vous du 1er juillet 2025 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)

C à vous du 1er juillet 2025, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce mardi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Canicule : le Premier ministre, François Bayrou, appelle à la plus grande prudence. On en parle avec Yannick Neuder, ministre chargé de la Santé et de l’Accès aux soins, ce mardi soir

🔵 Boualem Sansal condamné à 5 ans de prison en appel. On reçoit Eric Fotto, écrivain et fondateur de l’hebdomadaire “Le 1 hebdo”



🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Abdel Alaoui, chef des restaurants Choukran à Paris

🔵 Dans la Suite de C à vous : Aurélia Perreau, Billie-Jane, Anselmo et Éléna pour le documentaire “Grandir en France : les enfants ont la parole” diffusé ce soir à 21h10 sur France 2; Aloe Blacc interprétera un medley des titres “I need a dollar”, “Wake me up” et “The man”; et Aloe Blacc interprétera un medley des titres “I need a dollar”, “Wake me up” et “The man”

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mardi 1er juillet 2025 à 19h sur France 5.