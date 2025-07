Secret Story : qui seront les nominés ce soir ? (extrait vidéo du 1er juillet 2025)

Publicité





La tension monte dans la Maison des Secrets de Secret Story ! Après un prime mouvementé jeudi dernier, Constance a été désignée comme première nominée de la semaine. La quotidienne d’hier a ensuite révélé que Marianne l’avait rejointe sur le banc des nominés, augmentant encore la pression chez les habitants.











Mais l’affaire ne s’arrête pas là : selon le live, et notamment des confidences d’Aïmed, deux habitants supplémentaires devraient être nominés ce soir, portant à quatre le nombre total de candidats en danger cette semaine. « Il va encore y avoir deux éliminés », aurait lâché Aïmed dans un moment d’inattention, laissant entendre que la production a prévu une semaine particulièrement intense.

En observant les dynamiques dans la Maison des Secrets, Ethan et Mayer semblent être les plus menacés pour compléter cette liste de nominés. Leurs stratégies ont récemment agacé plusieurs habitants, et les alliances se retournent peu à peu contre eux.

Le verdict final sera dévoilé ce soir en fin de quotidienne, à suivre dès 19h sur TFX ! Restez connectés pour découvrir qui seront les quatre nominés officiels de cette semaine cruciale.



EXTRAIT VIDÉO de la quotidienne du 1er juillet